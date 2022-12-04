ليفاندوفسكي: لا أعلم إذا كان مونديال 2022 الأخير لي !

بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص
رفض البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني، حسم مصيره بالمشاركة من عدمها في نهائيات كأس العالم 2026 في حال تأهل المنتخب البولندي.
وكان المنتخب البولندي ودع نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، اليوم بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 3/ 1 في دور ثمن النهائي.
وقال قائد المنتخب البولندي بعد مباراة فرنسا: “حقيقة لا أعلم إذا كنت سأشارك في كأس العالم 2026، جسديًّا لست خائفًا من الأمر، ولكن هناك بعض الأشياء خارج كرة القدم، هي التي تحدد إذا ما كنت سعيدًا أم لا، حاليًّا لا أعرف مصيري ولا يزال هناك الكثير من الأشياء حتى أحدد إذا كان مونديال 2022 هو الأخير لي أم لا”.
يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز هدفين في مونديال قطر، بواقع هدف في شباك السعودية وهدف في شباك المنتخب الفرنسي.
وفي وقت سابق، واسى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، ابنته وذلك بعد بكائها عقب خروج منتخب بولندا من كأس العالم 2022 بقطر، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في ثمن نهائي المونديال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تشيزني وهو يواسي ابنته، بعد بكائها.
وتألق تشيزني صاحب الـ32 عامًا في مونديال قطر، حيث تصدى لركلتي جزاء في دور المجموعات من سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي وليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني.