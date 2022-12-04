ليفاندوفسكي: لا أعلم إذا كان مونديال 2022 الأخير لي !

رفض البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني، حسم مصيره بالمشاركة من عدمها في نهائيات كأس العالم 2026 في حال تأهل المنتخب البولندي.

وكان المنتخب البولندي ودع نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، اليوم بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 3/ 1 في دور ثمن النهائي.

وقال قائد المنتخب البولندي بعد مباراة فرنسا: “حقيقة لا أعلم إذا كنت سأشارك في كأس العالم 2026، جسديًّا لست خائفًا من الأمر، ولكن هناك بعض الأشياء خارج كرة القدم، هي التي تحدد إذا ما كنت سعيدًا أم لا، حاليًّا لا أعرف مصيري ولا يزال هناك الكثير من الأشياء حتى أحدد إذا كان مونديال 2022 هو الأخير لي أم لا”.

هدفان لـ ليفاندوفسكي في مونديال قطر

يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز هدفين في مونديال قطر، بواقع هدف في شباك السعودية وهدف في شباك المنتخب الفرنسي.

وفي وقت سابق، واسى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، ابنته وذلك بعد بكائها عقب خروج منتخب بولندا من كأس العالم 2022 بقطر، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في ثمن نهائي المونديال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تشيزني وهو يواسي ابنته، بعد بكائها.