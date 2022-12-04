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بعد إقصاء بولندا من دور الـ16

ليفاندوفسكي: لا أعلم إذا كان مونديال 2022 الأخير لي !

2022-12-04 الساعة 11:41
ليفاندوفسكي: لا أعلم إذا كان مونديال 2022 الأخير لي !
المواطن - محمد سمعه

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رفض البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني، حسم مصيره بالمشاركة من عدمها في نهائيات كأس العالم 2026 في حال تأهل المنتخب البولندي.

وكان المنتخب البولندي ودع نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، اليوم بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 3/ 1 في دور ثمن النهائي.

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وقال قائد المنتخب البولندي بعد مباراة فرنسا: “حقيقة لا أعلم إذا كنت سأشارك في كأس العالم 2026، جسديًّا لست خائفًا من الأمر، ولكن هناك بعض الأشياء خارج كرة القدم، هي التي تحدد إذا ما كنت سعيدًا أم لا، حاليًّا لا أعرف مصيري ولا يزال هناك الكثير من الأشياء حتى أحدد إذا كان مونديال 2022 هو الأخير لي أم لا”.

هدفان لـ ليفاندوفسكي في مونديال قطر

يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز هدفين في مونديال قطر، بواقع هدف في شباك السعودية وهدف في شباك المنتخب الفرنسي.

ليفاندوفسكي - فرنسا ضد بولندا

وفي وقت سابق، واسى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، ابنته وذلك بعد بكائها عقب خروج منتخب بولندا من كأس العالم 2022 بقطر، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في ثمن نهائي المونديال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تشيزني وهو يواسي ابنته، بعد بكائها.

وتألق تشيزني صاحب الـ32 عامًا في مونديال قطر، حيث تصدى لركلتي جزاء في دور المجموعات من سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي وليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني.

ليفاندوفسكي - فرنسا ضد بولندا

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