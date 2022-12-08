ليفربول يحتفي بهدف جيرارد الخرافي بمرمى أولمبياكوس

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احتفى حساب نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، بهدف مبدع أحرزه نجم الريدز اللامع وأحد أبرز لاعبيه التاريخيين ستيفن جيرارد ضد أولمبياكوس في هذا اليوم في 2004 بدوري أبطال أوروبا.
An iconic Steven Gerrard strike against Olympiacos #OnThisDay in 2004 😱 pic.twitter.com/cAuFs43sMsقد يهمّك أيضاً
— Liverpool FC (@LFC) December 8, 2022
جاء الهدف الذي احتفى به حساب ليفربول، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتصويبة صاروخية من ستيفن جيرارد من خارج منطقة الجزاء لتسكن المقص الأيسر لحارس أولمبياكوس وسط فرحة جماهيرية طاعية لجماهير الريدز.
وأعلن نجم فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد توقفه عن اللعب بعد مشوار دام 19 عامًا في 24 نوفمبر 2016.
ولعب جيرارد، 710 مباريات لفريق ليفربول، أحرز خلالها 8 بطولات كبيرة، ولكنه انتقل إلى الدوري الأمريكي، في صفوف فريق لوس أنجليس جالاكسي في عام 2015.