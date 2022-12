ليفربول يحتفي بهدف جيرارد الخرافي بمرمى أولمبياكوس

احتفى حساب نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، بهدف مبدع أحرزه نجم الريدز اللامع وأحد أبرز لاعبيه التاريخيين ستيفن جيرارد ضد أولمبياكوس في هذا اليوم في 2004 بدوري أبطال أوروبا.

An iconic Steven Gerrard strike against Olympiacos #OnThisDay in 2004 😱 pic.twitter.com/cAuFs43sMs

