ليفربول يحتفي بهدف جيرارد الخرافي بمرمى أولمبياكوس

احتفى حساب نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، بهدف مبدع أحرزه نجم الريدز اللامع وأحد أبرز لاعبيه التاريخيين ستيفن جيرارد ضد أولمبياكوس في هذا اليوم في 2004 بدوري أبطال أوروبا.

تصويبة صاروخية

جاء الهدف الذي احتفى به حساب ليفربول، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتصويبة صاروخية من ستيفن جيرارد من خارج منطقة الجزاء لتسكن المقص الأيسر لحارس أولمبياكوس وسط فرحة جماهيرية طاعية لجماهير الريدز.

مشوار مشرف

وأعلن نجم فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد توقفه عن اللعب بعد مشوار دام 19 عامًا في 24 نوفمبر 2016.