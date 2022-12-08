Icon

معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
في مثل هذا اليوم عام 2004

ليفربول يحتفي بهدف جيرارد الخرافي بمرمى أولمبياكوس

2022-12-08 الساعة 1:41
ليفربول يحتفي بهدف جيرارد الخرافي بمرمى أولمبياكوس
المواطن - عاطف عبداللطيف

مواضيع ذات علاقة

احتفى حساب نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، بهدف مبدع أحرزه نجم الريدز اللامع وأحد أبرز لاعبيه التاريخيين ستيفن جيرارد ضد أولمبياكوس في هذا اليوم في 2004 بدوري أبطال أوروبا.

تصويبة صاروخية

جاء الهدف الذي احتفى به حساب ليفربول، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتصويبة صاروخية من ستيفن جيرارد من خارج منطقة الجزاء لتسكن المقص الأيسر لحارس أولمبياكوس وسط فرحة جماهيرية طاعية لجماهير الريدز.

مشوار مشرف

وأعلن نجم فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد توقفه عن اللعب بعد مشوار دام 19 عامًا في 24 نوفمبر 2016.

ولعب جيرارد، 710 مباريات لفريق ليفربول، أحرز خلالها 8 بطولات كبيرة، ولكنه انتقل إلى الدوري الأمريكي، في صفوف فريق لوس أنجليس جالاكسي في عام 2015.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم