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التأهل الثالث تواليًا لفرنسا للدور ربع النهائي

ليكيب: مبابي يعاقب بولندا ويقود الديوك لدور الثمانية

2022-12-04 الساعة 9:29
ليكيب: مبابي يعاقب بولندا ويقود الديوك لدور الثمانية
المواطن - متابعة

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أشادت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأحد، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب الديوك بقيادة ديديخ ديشامب المدير الفني، وتألق النجم كيليان مبابي، صاحب الـ24 عامًا، بعدما أحرز هدفين وصنع الثالث لأوليفيه جيرو ليقود منتخب فرنسا إلى الفوز على بولندا بنتيجة 3-1 مساء اليوم على ملعب الثمامة، ضمن مباريات دور الـ16.

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دور الـ8

وبتلك النتيجة صعد منتخب فرنسا إلى دور الـ8، وينتظر الفائز من لقاء منتخبي إنجلترا والسنغال والذي ينطلق بعد قليل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ضمن مباريات دور الـ16 بالمونديال.

إشادة ليكيب

وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأحد: كيليان مبابي يعاقب بولندا ويقود فرنسا إلى بلوغ ربع النهائي وهو التأهل الثالث تواليًا للديوك لهذا الدور من المونديال (الدور ربع النهائي).

وانتهت، مساء اليوم الأحد، مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بفوز الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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