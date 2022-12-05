ليلة ممطرة وسحب رعدية على عدد من المناطق

تحدث الباحث شؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء اليوم الاثنين، عن استمرار الحالة الممطرة السابعة في عدد من مناطق المملكة، متوقعًا ليلة ممطرة مع هطول الأمطار الغزيرة وتكون السحب الرعدية.

ونشر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” فيديو لهطول الأمطار الغزيرة، تزامنًا مع إحاطة السحب الرعدية بمنطقة حفر الباطن وغرب الصمان بالمعصم، متوقعًا ليلة ممطرة.

طقس اليوم

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

وبحسب الأرصاد تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.