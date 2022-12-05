Icon

جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات خبير مناخي

ليلة ممطرة وسحب رعدية على عدد من المناطق

2022-12-05 الساعة 8:34
ليلة ممطرة وسحب رعدية على عدد من المناطق
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تحدث الباحث شؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء اليوم الاثنين، عن استمرار الحالة الممطرة السابعة في عدد من مناطق المملكة، متوقعًا ليلة ممطرة مع هطول الأمطار الغزيرة وتكون السحب الرعدية.

ونشر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” فيديو لهطول الأمطار الغزيرة، تزامنًا مع إحاطة السحب الرعدية بمنطقة حفر الباطن وغرب الصمان بالمعصم، متوقعًا ليلة ممطرة.

طقس اليوم

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

وبحسب الأرصاد تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة