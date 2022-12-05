ليلة ممطرة وسحب رعدية على عدد من المناطق

جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41
تحدث الباحث شؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء اليوم الاثنين، عن استمرار الحالة الممطرة السابعة في عدد من مناطق المملكة، متوقعًا ليلة ممطرة مع هطول الأمطار الغزيرة وتكون السحب الرعدية.
الحمدلله
في السناب متابعة خاصة
#الحالة_الممطرة_السابعة
السحب الرعدية مساء اليوم الاثنين 1444/5/11هـ تحيط ب #حفرالباطن وغرب #الصمان إحاطة السوار بالمعصم ليلة ممطرة – ان شاء الله
سحابة غزيرة المطر على الحدقة تابعة لرفحاء الشمالية
تصوير يوسف ال مسيعيد مساء اليوم الاثنين 1444/5/11هـ pic.twitter.com/2hiiNdgBp2قد يهمّك أيضاً
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) December 5, 2022
ونشر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” فيديو لهطول الأمطار الغزيرة، تزامنًا مع إحاطة السحب الرعدية بمنطقة حفر الباطن وغرب الصمان بالمعصم، متوقعًا ليلة ممطرة.
من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.
وبحسب الأرصاد تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.