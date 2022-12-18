ليونيل ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2022

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعد أن قاد بلاده للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

ليو ميسي الأفضل

وكان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفين في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

كما تُوج إينزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تُوج الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في المونديال.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل.