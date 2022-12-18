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بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بالمونديال

ليونيل ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2022

2022-12-18 الساعة 9:55
ليونيل ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعد أن قاد بلاده للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

ليو ميسي الأفضل

وكان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفين في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

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ليونيل ميسي ومارتينيز وإينزو فيرنانديز - جوائز المونديال

كما تُوج إينزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تُوج الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في المونديال.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل.

ليونيل ميسي ومارتينيز وإينزو فيرنانديز - جوائز المونديال

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