ليونيل ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم

أصبح قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم رسميًا.

ليونيل ميسي الأكثر مشاركة

ويُشارك ليونيل ميسي بشكل أساسي في مباراة الأرجنتين ضد فرنسا، ليصل إلى المواجهة رقم 26 في المونديال، وينفرد بصدارة الأكثر مشاركة، متفوقًا على أسطورة الكرة الألمانية، لوثار ماتيوس صاحب الـ25 لقاء.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ليونيل ميسي سيتخطى الأسطورة باولو مالديني كأكثر من شارك بعدد الدقائق في تاريخ كأس العالم، عند الدقيقة 23.

ويحلم ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، حيث نجح في حصد كافة البطولات مع فريقه السابق برشلونة، كما أن هذه النسخة المونديالية الأخيرة التي يُشارك فيها.

الأرجنتين ضد فرنسا

وانطلقت، قبل قليل، مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

ويطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.