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ليونيل ميسي نصف قوة الأرجنتين الهجومية

2022-12-18 الساعة 5:01
ليونيل ميسي نصف قوة الأرجنتين الهجومية
المواطن - مروة نبيل

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يطمح النجم ليونيل ميسي في مواصلة تألقه بنهائيات كأس العالم 2022، وقيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد اللقب.

الأرجنتين ضد فرنسا

وتتجه الأنظار إلى استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022.

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وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعدت فرنسا، بعدما تجاوزت عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

ليونيل ميسي يتألق

ويأمل ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وذلك بعد خسارته لنهائي 2014، خاصة أنها ستكون آخر مشاركة مونديالية له.

ويُمثل ليونيل ميسي نصف القوة الهجومية لمنتخب الأرجنتين في مونديال 2022، حيث أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه قام بـ45 من 80 تسديدة للتانغو بمعدل 56.3%.

ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “منذ 1966 فقط دييغو مارادونا 1986 ساهم بنسبةٍ أكبر من التسديدات مع منتخب التانغو في نسخةٍ واحدة من كأس العالم بـ56.4%”.

وقام ليونيل ميسي بـ7 تسديدات مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال 2006 بمعدل 12.1%، و46 تسديدة في نسخة 2010 بمعدل 42.6%، و45 تسديدة عام 2014 بمعدل 48.4%، و28 تسديدة بكأس العالم 2018 بمعدل 50.9%.

ليونيل ميسي
إحصائية لتسديدات ميسي – المصدر @OptaArabi

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