Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
في كأس العالم 2022

ليونيل ميسي يحلم بتكرار أمجاد مارادونا

2022-12-13 الساعة 6:11
ليونيل ميسي يحلم بتكرار أمجاد مارادونا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحلم النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم بعد سنوات طويلة من الغياب.

ليونيل ميسي يحلم بالتتويج

ونجح ليونيل ميسي في تحقيق كافة البطولات باستثناء لقب كأس العالم، وهو البطولة الوحيدة التي تفصله عن معادلة إنجاز أسطورة كرة القدم، الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

قد يهمّك أيضاً
Img

تشكيل المغرب في مواجهة البرتغال بدور الثمانية

Img

هدير عاطف تعترف: حصلنا على مليون جنيه بالنصب والاحتيال

ميسي ومارادونا
ميسي ومارادونا

وكاد ميسي أن يُحقق حلمه في كأس العالم 2014، حيث ساهم في تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى النهائي، قبل أن يخسر ضد ألمانيا، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وشهد مونديال روسيا 2018، حضور دييغو مارادونا من المدرجات، أملًا في دعم وتحفيز اللاعبين لحصد اللقب الغائب، إلا أن ليونيل ميسي وزملاءه ودعوا البطولة من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا بنتيجة 4/3.

دييغو مارادونا يحضر كأس العالم 2018
مارادونا يدعم الأرجنتين بمونديال 2018

وأصبح ليونيل ميسي قريبًا من تحقيق حلمه في مونديال قطر 2022، حيث لعب دورًا بارزًا في تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي؛ لتواجه كرواتيا اليوم، وسط تمنيات بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

ميسي في كاس العالم 2022
ليونيل ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز الأرجنتين مع مارادونا

ودائمًا ما تميل الجماهير الأرجنتينية إلى دييغو مارادونا على مستوى التاريخ، رغم المستوى المذهل لميسي، وذلك لأنه قاد المنتخب لحصد لقب المونديال.

وأطلقت الجماهير على مونديال المكسيك 1986 لقب بطولة مارادونا، بعدما فعل كل ما في وسعه من أجل قيادة الأرجنتين لحصد اللقب للمرة الثانية، كما سجل 4 أهداف، أبرزهم هدفه الأسطوري ضد إنجلترا بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ 5 لاعبين وحارس المرمى.

الأرجنتين بطل مونديال 1986
مارادونا يحمل الكأس في نسخة 1986

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم