ليونيل ميسي يحلم بتكرار أمجاد مارادونا

يحلم النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم بعد سنوات طويلة من الغياب.

ليونيل ميسي يحلم بالتتويج

ونجح ليونيل ميسي في تحقيق كافة البطولات باستثناء لقب كأس العالم، وهو البطولة الوحيدة التي تفصله عن معادلة إنجاز أسطورة كرة القدم، الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وكاد ميسي أن يُحقق حلمه في كأس العالم 2014، حيث ساهم في تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى النهائي، قبل أن يخسر ضد ألمانيا، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وشهد مونديال روسيا 2018، حضور دييغو مارادونا من المدرجات، أملًا في دعم وتحفيز اللاعبين لحصد اللقب الغائب، إلا أن ليونيل ميسي وزملاءه ودعوا البطولة من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا بنتيجة 4/3.

وأصبح ليونيل ميسي قريبًا من تحقيق حلمه في مونديال قطر 2022، حيث لعب دورًا بارزًا في تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي؛ لتواجه كرواتيا اليوم، وسط تمنيات بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

فوز الأرجنتين مع مارادونا

ودائمًا ما تميل الجماهير الأرجنتينية إلى دييغو مارادونا على مستوى التاريخ، رغم المستوى المذهل لميسي، وذلك لأنه قاد المنتخب لحصد لقب المونديال.

وأطلقت الجماهير على مونديال المكسيك 1986 لقب بطولة مارادونا، بعدما فعل كل ما في وسعه من أجل قيادة الأرجنتين لحصد اللقب للمرة الثانية، كما سجل 4 أهداف، أبرزهم هدفه الأسطوري ضد إنجلترا بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ 5 لاعبين وحارس المرمى.