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بعد توديع السيليساو لمونديال قطر

ليونيل ميسي يخشى مصير منتخب البرازيل

2022-12-09 الساعة 10:28
ليونيل ميسي يخشى مصير منتخب البرازيل
المواطن - محمد سمعه

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يخشى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مفاجآت المنتخب الهولندي، وذلك عند مواجهة الفريقين مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكانت الجماهير توقعت تأهل البرازيل لنصف نهائي المونديال من أجل مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، لكن كرواتيا حققت المفاجأة وتأهلت على حساب البرازيل وأصبح المنتخب الكرواتي ينتظر المتأهل من مواجهة هولندا والأرجنتين.

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الفرصة الأخيرة لـ ليونيل ميسي

ويُعد مونديال قطر 2022 هو المونديال الأخير لـ ميسي حيث يأمل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بالبطولة العالمية ووضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز بمونديالي 1978 و1986.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

ونجح ليونيل ميسي مرة واحدة في قيادة الأرجنتين لنهائي مونديال 2014 ولكنه خسر اللقب أمام المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، دي بول، إينزو فيرنانديز، مالك أليستر، ميسي، جوليان ألفاريز”.

أما تشكيل منتخب هولندا فجاء مكونًا من: “نوبيرت، دومفريس، تيمبر، فان دايك، آكي، بليند، دي يونج، دي رون، جاكبو، بيرجوين، ممفيس ديباي”.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.

الأرجنتين والمكسيك

أما في كأس العالم عام 1998، تقابل المنتخبان في دور ربع النهائي وفازت هولندا على الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف.

وسيواجه الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين، المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي في كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل.

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