ليونيل ميسي يخشى مصير منتخب البرازيل

يخشى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مفاجآت المنتخب الهولندي، وذلك عند مواجهة الفريقين مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكانت الجماهير توقعت تأهل البرازيل لنصف نهائي المونديال من أجل مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، لكن كرواتيا حققت المفاجأة وتأهلت على حساب البرازيل وأصبح المنتخب الكرواتي ينتظر المتأهل من مواجهة هولندا والأرجنتين.

الفرصة الأخيرة لـ ليونيل ميسي

ويُعد مونديال قطر 2022 هو المونديال الأخير لـ ميسي حيث يأمل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بالبطولة العالمية ووضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز بمونديالي 1978 و1986.

ونجح ليونيل ميسي مرة واحدة في قيادة الأرجنتين لنهائي مونديال 2014 ولكنه خسر اللقب أمام المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، دي بول، إينزو فيرنانديز، مالك أليستر، ميسي، جوليان ألفاريز”.