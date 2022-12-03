مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة يكتشف أغوار الكون

واصل “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2022” أعمال لليوم الثاني، والذي شهد محاضرات عامّة، وجلسات حوارية وورش عمل متزامنة، إضافة إلى المقهى الفلسفي، ومناظرة القراءة بين السطور، وورش عمل فلاسفة الغد التي شارك فيها الأطفال واليافعون.

استكشاف الكون

واستهلّت فعّاليات، اليوم الجمعة، بكلمة رئيسة بعنوان “لقاءات بشرية دخيلة: من سنكون في المستقبل؟” أدارها أستاذ الفلسفة بجامعة كوليدج بدبلن الدكتور جوزيف كوهين، فيما تحدث فيها الأستاذ والباحث في الفلسفة بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور نيكولاس دي وارن، والذي أكّد أنّ استكشاف الكون الخارجي يعني استكشاف أنفسنا.

وبزي روّاد الفضاء، قدّم كبير التقنيين والشريك في “Space Tec” ومؤسِّس منتدى الفضاء النمساوي الدكتور نوربيرت فريشاوف، محاضرة وعرضاً مرئياً أجاب فيهما على سؤال فلسفي “هل نحن وحدنا؟”، ومثّل هذا السؤال عنواناً لجلسة حوارية أُقيمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، وأدارها مُستشار الأخلاقيات في المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا الدكتور جاك أرنولد.

جلسة حوارية

عقب ذلك، قُدِّمت جلسة حوارية، بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن، بعنوان “تقصي الموروثات المعرفية”، أدارها الدكتور جوزيف كوهين، وتحدّث فيها كل من أستاذ الدراسات العليا بالمركز الحيوي لمهن التربية والتكوين الدكتور طيب بوعزة، ومن جامعة الشيخ أنتا ديوب بداكار، ومن السنغال الدكتور بادو ندوي، وكذلك عن بُعد من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن الدكتور أندرو هاينز، والذين أكّدوا الحاجة إلى تجديد التعريف المعرفي للفلسفة.

وكان “الاستكشاف خارج نطاق المعرفة” عنواناً للجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور حسن الشريف، وشارك فيها أستاذ الفلسفة المُساعد بجامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية الدكتور عبدالله المطيري، الذي أكّد أنّ الاستكشاف هو حالة من الارتباط الخارجي بالغريب والمجهول، وأنّ الاتصال بالآخرين هو جوهر الاستكشاف، مشيراً إلى أنّ الاستكشاف ينطلق من شغفنا بما لا نعرف حتى الآن.

فعاليات اليوم الثاني

وضمن فعاليات اليوم الثاني، قدمت المؤسِّس والمدير العامّ لمؤسسة بصيرة للاستشارات التعليمية داليا تونسي، محاضرة بعنوان “التحليل الأخلاقي والتفكير الفلسفي: الاقتراب من تعليم يقدر الفضائل” أشارت في كلمة رئيسة لها أن الهدف الأسمى للتعليم، هو مُقاربة أو تقدير الفضائل.

كما تناولت الفعاليات اليوم الثاني، موضوع “البيئة المجرية: مسؤوليتنا”، حيث تحدث الأستاذ في جامعة سانت لويس الدكتور راي لي بيو، عن المجرات في الفضاء، وعلى من تقع مسؤولية حمياتها من الآثار الجانبية والأضرار التي قد تضر بها، فيما تناولت موضوعاً آخر عن منظور العلاقات الشخصية التي قد تطرأ بين الإنسان والآلة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، ودور الفلسفة في الهندسة والعلوم المختلفة، ودعمها للعلوم الطبيعية.

أجيال المستقبل

كما قدمت تونسي محاضرة عن التعليم والتعلم الحواري، والفرص التي يتيحها في تحسين مستوى أجيال المستقبل، ورفع مستوى التفكير النقدي والفلسفي لديهم.

وعلى مستوى الفعاليات المصاحبة، حظيت مناظرة القراءة بين السطور بتفاعل ومشاركة أربع مجموعات من طلبة الجامعات الذين ناقشوا موضوع “التخوف الأخلاقي من تطور الذكاء الاصطناعي أمر مبالغ فيه”.

فيما عقدت 3 ورش ضمن فعالية “فلاسفة الغد” المخصصة للأطفال، تناولت البدايات وأهميتها في الكون، بجانب الحديث عن الاختلافات بين كل فرد وآخر، وكيف يتميز كل واحد بصفاته الخاصة والمختلفة عن الآخرين.