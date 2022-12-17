ماجد المهندس يطرب جمهور موسم الرياض في ليلة استثنائية

أحيا المطرب ماجد المهندس، حفلاً غنائياً له ليلة أمس الجمعة 16 ديسمبر في ليلة استثنائية، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض.

وقدم ماجد المهندس، الحفل على 3 أجزاء، وظهر بكل جزء بإطلالة مختلفة، الأولى ارتدى فيها بدلة بيج اللون، والثانية ارتدى فيها بدلة سواريه سوداء، أما الأخيرة فظهر فيها بالزي الخليجي.

وقدم ماجد المهندس، لجمهور حفله باقة متنوعة من أجمل أغانيه منها: (هتان، ليطمئن قلبي، اعتبرتك، ناقصك شئ، وعرفتك، تناديك، بين إيديا)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.