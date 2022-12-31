ماجد عبدالله: تواجد كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي إضافة كبيرة

أكد ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر وكرة القدم السعودية، أن تعاقد النصر مع صفقة كبيرة بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون إضافة كبيرة ومميزة لـ دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد ماجد عبدالله اليوم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” تواجد نجم بحجم رونالدو في دورينا، يُعتبر إضافة كبيرة جدًا، مبروك للنصر وعشاقه”.

مثال أعلى للرياضيين

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر علق على إتمام الصفقة قائلًا: ” هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدمًا لتحقيق مزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة”.

أما كريستيانو رونالدو فقال بعد التوقيع : ” إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديدة في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنساعد الفريق سويًا لتحقيق المزيد من النجاحات”.

راتب كريستيانو رونالدو

وفصّل موقع Transfer News Live راتب رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألفًا و500 ريال في الساعة الواحدة.

وكان رونالدو انضم لـ النصر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث رحل بعد فسخ العقد مع النادي بسبب هجومه ضد إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.