ماجد عبدالله: لا أحد يشبهني

شكر أسطورة كرة القدم، ماجد عبدالله، اليوم الخميس، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على عمل مسرحية السهم الملتهب التي تحكي مشواره إلى كرة القدم.

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وأردف عبدالله في حديثه لقناة الإخبارية، قائلًا: استغربنا نحن كلاعبين إمكانية عمل مسرحية؛ لكن عندما جلست مع المخرج والممثلين اقتنعت بإمكانية عمل مسرحية للاعبين.

كما وجه أسطورة كرة القدم الشكر لكل من قام بمسرحية السهم الملتهب التي اعتبرها خطوة فريدة من نوعها.

وفي معرض تعليقه على الشخصية التي ستجسده في المسرحية، قال ماجد: لا أتوقع أن يشبهني أحد، لكن ممكن تحدث عن طريق المكياج.