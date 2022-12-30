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مارادونا لبيليه: حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي

2022-12-30 الساعة 12:36
مارادونا لبيليه: حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لبيليه مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وقال مارادونا لبيليه في برنامج تلفزيوني: حلمي هو أن ألعب الكرة معك برأسي.

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وقام النجمان الراحلان وتبادلا ضرب الكرة بالرأس بينهما عدة مرات في براعة هائلة، وسط تصفيق الجمهور.

وانتهى المقطع بعناق حار بين النجمين الراحلين.

وتوفي مارادونا بأزمة قلبية في 25 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عامًا.

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