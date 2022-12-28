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ضمن منافسات دوري روشن

مارسيلو غروهي يخطف الأنظار هذا الموسم

2022-12-28 الساعة 4:52
مارسيلو غروهي يخطف الأنظار هذا الموسم
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مستوى مميزًا مع الاتحاد هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس المرمى في دوري روشن السعودي.

تألق مارسيلو غروهي

وشارك مارسيلو غروهي في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف بهدفين فقط.

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غروهي
غروهي – المصدر spl

وساهم مارسيلو غروهي صاحب الـ35 عامًا، في نتائج الاتحاد المميزة هذا الموسم، ولعب دورًا بارزًا في عدم خسارته لأي مباراة في دوري روشن السعودي، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

وكاد مارسيلو غروهي أن يُغادر الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ليتلقى دعمًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أنه من الركائز الأساسية، إلا أنه تألق وحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

نادي الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الاتحاد
لاعبو فريق الاتحاد في دوري روشن – المصدر @ittihad

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