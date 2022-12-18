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ملمحًا إلى وجود أزمة طاقة بفرنسا

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من فرنسا بعد الهزيمة

2022-12-18 الساعة 10:09
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من فرنسا بعد الهزيمة
المواطن - فريق التحرير

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سخر إيلون ماسك، مالك تويتر، من المنتخب الفرنسي بعد تلقيه هدفين من الأرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر، ملمحًا إلى وجود أزمة طاقة في فرنسا بسبب روسيا.

المباراة النهائية

وظهر الملياردير الأمريكي، ماسك في فيديو عبر تويتر يرتدي قميصًا بنيًّا فاتح اللون وهو يسلّم على من معه في المدرجات، خلال حضوره المباراة النهائية لكأس العالم.

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تعادل الرائد ضد النصر بالشوط الأول

وبعد أن سجلت الأرجنتين هدفين في مرمى بطل العالم السابق فرنسا، وضع ماسك رمزًا تعبيريًّا ساخرًا تحت نكتة تقول إنه ليس لدى فرنسا طاقة ويجب أن تكون روسيا في موقع الملامة هنا.

ماسك يسأل

وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، سأل ماسك متابعيه على “تويتر” عمّا إذا كان بإمكان الفريق الفرنسي الانتقام. ومع ذلك، بعد أن بدأ مستوى الفرنسيين بالتعافي، أشار ماسك إلى الفريق ووصف اللعبة بأنها تجري على قدم المساواة.

 

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