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بعد رهاناته الباهظة على تويتر

ماسك يستعيد لقب أغنى شخص بالعالم

2022-12-08 الساعة 10:30
ماسك يستعيد لقب أغنى شخص بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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استعاد مالك موقع تويتر ورئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، لقب أغنى شخص في العالم بعد أن خسره لفترة وجيزة، أمس الأربعاء.

رهانات باهظة

وقالت مجلة فوربس، إنه أتى ذلك بعد رهاناته الباهظة على شراء شركة التواصل الاجتماعي وبيع أسهم شركته للسيارات الكهربائية لتمويل الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

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حصل برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH الأم للعلامة التجارية الفاخرة لوي فيتون، وعائلته لفترة وجيزة على اللقب بثروة شخصية قدرها 185.4 مليار دولار.

المرتبة الأولى

فيما تراجعت ثروة ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم منذ سبتمبر 2021، إلى 185.3 مليار دولار لفترة وجيزة لتبلغ الآن 185.7 مليار دولار.

وكانت أسهم تسلا خسرت أكثر من 47٪ منذ أن قدم ماسك عرضه لشراء تويتر في وقت سابق من هذا العام.

صفقة تويتر

وتراجع صافي ثروة ماسك إلى أقل من 200 مليار دولار في نوفمبر، حيث تخلص المستثمرون من أسهم تسلا وسط مخاوف من أن يصبح أكبر تنفيذي وأكبر مساهم في صانع السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم، أكثر انشغالًا بتويتر.

وانخفض صافي ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ عرض الاستحواذ على تويتر في أبريل. وأغلق ماسك الصفقة في أكتوبر بقروض بقيمة 13 مليار دولار والتزام أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار.

أسهم تسلا

وباع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أسهمًا في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بنحو 4 مليارات دولارات، وفق إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على تويتر.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماسك الذي مول عبر بيع أسهم في تسلا جزءًا كبيرًا من صفقة تويتر، باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار.

إلى جانب تسلا، يرأس ماسك أيضًا شركة الصواريخ SpaceX و Neuralink، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير شرائح لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.

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