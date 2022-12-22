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ماسك يعلن سبب انهيار أسهم تسلا

2022-12-22 الساعة 8:49
ماسك يعلن سبب انهيار أسهم تسلا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الملياردير إيلون ماسك سبب تراجع أسهم شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى جديد في 52 أسبوعاً، حيث أغلقت عند حوالي 138 دولاراً للسهم، الثلاثاء الماضي وانخفضت بنسبة 8% خلال جلسة واحدة.

رد ماسك

وحاول الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أن يلقي باللوم في انخفاض الأسعار جزئياً على عوامل الاقتصاد الكلي.

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وجاء تعليق ماسك رداً على تغريدة لأحد مساهمي تسلا، يدعى روس غيربر، الذي كتب: يعكس سعر سهم تسلا الآن قيمة عدم وجود رئيس تنفيذي.. حان وقت التغيير.

سبب الانخفاض

وقال ماسك: مع اقتراب معدل العائد الحقيقي الخالي من المخاطر لأذون الخزانة من معدل العائد الأكثر خطورة في الأسهم، تنخفض قيمة الأسهم.

وأوضح: على سبيل المثال، إذا كان لكل من أذون الخزانة والأسهم معدل عائد بنسبة 10%، فسيشتري الجميع الأولى فقط، وفقاً لما ذكرته شبكة سي إن بي سي.

تبعات صفقة تويتر

لكن سهم تسلا انخفض أكثر من شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى منذ أن أعلن ماسك عن خططه لشراء شركة تويتر في أبريل 2022.

ومنذ ذلك التاريخ، انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 59%، مقابل 26% لشركة فورد، و12% لشركة جنرال موتورز.

وباع ماسك أسهما بمليارات الدولارات من حصته في “تسلا” لتمويل صفقة تويتر، بما في ذلك بيع 3.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

منافسون جدد

بينما كان ماسك يركز على دوره الجديد كرئيس لتويتر منذ أواخر أكتوبر، قدمت تسلا خصومات وحوافز لبيع السيارات في الصين، حيث تدير مصنعاً رئيسياً في شنغهاي.

كما تكافح من أجل جعل مصانعها الجديدة في أوستن بتكساس، وبراندنبورغ في ألمانيا، فعّالة؛ فضلاً عن مواجهة تحديات سلسلة التوريد المستمرة المتوطنة في صناعة السيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا مما قد يقلل من جاذبية السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية للعديد من السائقين.

هذه، من بين تحديات أخرى، دفعت شركات مثل “Mizuho Securities” و”Evercore ISI” إلى خفض أهدافها السعرية لأسهم تسلا يوم الثلاثاء.

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