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عبر شبكات أقمار صناعية

ماسك يعيد الإنترنت للإيرانيين

2022-12-27 الساعة 9:55
ماسك يعيد الإنترنت للإيرانيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس شركة سبايس إكس، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة ستارلينك للأقمار الصناعية تعمل في إيران حالياً.

إتاحة الإنترنت

وكان الملياردير وعد في سبتمبر الماضي، بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الصناعية في إيران، حيث تفرض السلطات قيوداً متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

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وكتب ماسك في تغريدة، أمس الاثنين: نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران.

تعزيز الحرية

وأعلن الملياردير، في سبتمبر، أنه سيفعل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للإيرانيين.

ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

محطات استقبال

وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الصناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه راوتر.

وأتت تغريدة ماسك، المالك الجديد لتويتر، ردًا على مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي مستخدم قال إنه التقط في شوارع إيران حيث توجد الآن حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كن يردن تغطية شعرهن أم لا.

الالتفاف على القيود

ويمكن لخدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين على الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

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