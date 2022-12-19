ماسك يكرر أزمة تعليق حسابات الصحافيين من جديد

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علّق موقع تويتر حساب صحافية في واشنطن بوست الأحد بقرار من رئيسه التنفيذي إيلون ماسك غداة إعادة تشغيل حسابات العديد من الصحافيين، وأفاد الملياردير أن القرار “موقت” بسبب “الكشف السابق عن بيانات شخصية”.
وقالت تيلور لورينز التي تغطي قطاع التكنولوجيا لصحيفة واشنطن بوست: “لقد علّق إيلون ماسك حسابي على تويتر”.
ورد رئيس المنصة على مستخدم سأله عن الموضوع عبر تويتر بأن هذا “تعليق موقت بسبب كشف سابق لبيانات شخصية من خلال هذا الحساب”، وأن الإجراء “سيتم رفعه قريبًا”.
وأفادت تايلور لورينز أنها طرحت على إيلون ماسك سؤالًا عبر تويتر عن مقال تكتبه، لأنها لم تستطع الوصول إليه عبر وسائل التواصل التقليدية.
وأكملت: “زميلي درو هارويل الذي تم تعليق حسابه أيضًا، وأنا نعمل على مقال يتعلق بماسك، وكنت آمل في الحصول على بعض التعليقات منه. لقد حاولنا الوصول إليه عدة مرات عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام القليلة الماضية”.