ماكرون يعلق على هجوم باريس الشنيع: قلوبنا مع الضحايا

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أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة الجمعة على تويتر، أن أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع، بعد أن قتل مسلح في وقت سابق الجمعة 3 أشخاص في مركز للجالية الكردية بوسط باريس.
وأضاف ماكرون: أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع في قلب باريس. قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم.
وعززت فرنسا من حماية مقرات الجالية الكردية في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد وإصابة عدد آخر.
من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: إنّ المسلّح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي إنّ الرجل البالغ 69 عامًا وهو سائق قطار متقاعد “استهدف بوضوح أجانب”، مضيفًا أنّه “ليس مؤكّدًا” ما إذا كان حاول قتل “الأكراد على وجه الخصوص” أم لا.
وتابع الوزير “ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط”. وأكّد دارمانان عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلات للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرّف. وبحسب الوزير الفرنسي فإنّ الرجل عضو في نادٍ رياضي للرماية “ولديه عدة أسلحة مسجّلة”.
بيد أن رئيسة بلدية باريس، آن هيدالجو، ذكرت أن المعتدي “ناشط يميني متطرف”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وكتبت هيدالجو على موقع تويتر: “المجتمع الكردي ومن خلاله كل الباريسيين مستهدفون بعمليات القتل هذه التي ارتكبها ناشط يميني متطرف”.