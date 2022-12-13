مالك الإبل فرحان بن نادر: اسمي كبير وإذا حضرت هزيت الميدان

قال مالك الإبل فرحان بن نادر: “أنا اسمي كبير، وعلى قد اسمي، وإذا حضرت هزيت الميدان، وهزيت المنطقة كلها”.

وأضاف خلال لقاء له في مجلس الصياهد: “قبل مجلس الصياهد، اسمي ثقيل في المجتمع بأفعالي”.

مجلس الصياهد

يواصل برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” حضوره للعام الثالث على التوالي في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي انطلقت فعالياته تحت شعار “همة طويق”.

ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان، ويستمر طوال أيامه، ويُعرض على القناة السعودية الرياضية، حيث يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالإبل، وما تشكله من موروث ثقافي لأهل الجزيرة العربية، والتعريف بها، وإبراز العديد من جوانبها، إضافةً إلى تقرير يومي عما يدور في جنبات المهرجان، ونتائج مسابقاته من مختلف الأنواع.