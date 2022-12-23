مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس الرابطة

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أطاح نادي مانشستر سيتي، بضيفه ليفربول خارج بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ16.
وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث أحرز النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لـ مان سيتي بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.
ونجح بعدها البرتغالي فابيو كارفايو في إحراز هدف التعادل لـ الريدز بالدقيقة العشرين بعد تمريرة جيدة من اللاعب جيمس ميلنر.
وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، نجح الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بمهارة جيدة في الدقيقة الـ47، ثم تمكن بعدها بدقيقة المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة الـ48.
وظل مانشستر سيتي يضغط حتى أضاف المدافع الهولندي ناثان آكي الهدف الثالث لـ السيتي في الدقيقة الـ59 من ضربة رأسية بعد تمريرة مميزة من دي بروين.
وحافظ مان سيتي على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 2 ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة.