مانشستر يونايتد يصعد للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، فوزًا مهمًا على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بالتعادل السلبي.

اليونايتد بالمربع الذهبي

وفي الشوط الثاني، ظل مانشستر يونايتد يضغط حتى تمكن الإنجليزي ماركوس راشفورد من إحراز الهدف الأول والوحيد لليونايتد بالدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وسجل راشفورد بعد ذلك هدفًا ثانيًا في الدقيقة الـ84 لليونايتد ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على راشفورد.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 32 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

مباريات الدوري الإنجليزي

وكانت مباريات أمس في البريميرليج، شهدت فوز برينتفورد على ويست هام يونايتد بثنائية دون رد، بينما فاز ليفربول على ليستر سيتي بثنائية لهدف في افتتاح مباريات الجولة الـ18.

وتتواصل مباريات الجولة الـ18 من البريميرليج بمواجهة فولهام ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد إيفرتون، نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد، بورنموث ضد كريستال بالاس، برايتون ضد آرسنال”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 غدًا الأحد بمباراتي “توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا و نوتنجهام فورست ضد تشيلسي”.

وكانت مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي انتهت بتعادل بين توتنهام هوتسبير وبرينتفورد بثنائية لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز برايتون على ساوثهامبتون بثلاثية لهدف، أما نيوكاسل يونايتد ففاز على ليستر سيتي بثلاثية دون رد، فولهام فاز على كريستال بالاس بثلاثية دون رد، ليفربول هزم أستون فيلا بثلاثية لهدف، فاز آرسنال على وست هام يونايتد بثلاثية لهدف.

أما تشيلسي ففاز على بورنموث بهدفين دون رد، بينما فاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بثلاثية لهدف.