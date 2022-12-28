Icon

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يُمطر شباك نوتنجهام فورست بثلاثية

2022-12-28 الساعة 1:18
مانشستر يونايتد يُمطر شباك نوتنجهام فورست بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مانشستر يونايتد يكتسح بثلاثية

وبدأ مان يونايتد المباراة، ضاغطًا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات مرعبة لفهد هارب اقتحم حرمًا جامعيًّا بالهند وأصاب 15 شخصًا

Img

رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا غداً

ثم نجح بعدها الفرنسي أنتوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني لليونايتد بعد تمريرة متقنة من راشفورد في الدقيقة الـ22.

وانتهى الشوط الأول بتفوق اليونايتد بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق اليونايتد ضغطه من أجل إضافة الهدف الثالث، حيث نجح البرازيلي فريد في إحراز ثالث أهداف اليونايتد بعد تمريرة متقنة من مواطنه كاسيميرو في الدقيقة الـ88.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست - لوك شو

وأصبح رصيد مان يونايتد بعد الفوز 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فريق نوتنجهام فورست عند 13 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي
آخر الاخبار

النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

آخر الاخبار
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...
السعودية اليوم

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...
غرائب

عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...

غرائب
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...
العالم

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...

العالم
جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض
السعودية اليوم

جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

السعودية اليوم