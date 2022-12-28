مانشستر يونايتد يُمطر شباك نوتنجهام فورست بثلاثية

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مانشستر يونايتد يكتسح بثلاثية

وبدأ مان يونايتد المباراة، ضاغطًا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية.

ثم نجح بعدها الفرنسي أنتوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني لليونايتد بعد تمريرة متقنة من راشفورد في الدقيقة الـ22.

وانتهى الشوط الأول بتفوق اليونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق اليونايتد ضغطه من أجل إضافة الهدف الثالث، حيث نجح البرازيلي فريد في إحراز ثالث أهداف اليونايتد بعد تمريرة متقنة من مواطنه كاسيميرو في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد مان يونايتد بعد الفوز 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فريق نوتنجهام فورست عند 13 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.