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ينافس صديقه السابق ترامب

مايك بنس يترشح للرئاسة الأمريكية 2024

2022-12-27 الساعة 9:55
مايك بنس يترشح للرئاسة الأمريكية 2024
المواطن - فريق التحرير

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أفادت مصادر، اليوم  الثلاثاء، بأن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024.

تضارب الأنباء

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أن مايك بنس قدم بيانا بالترشح للجنة الانتخابات الفيدرالية للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024.

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لكن مستشاره ديفين أومالي، قال في وقت لاحق، في تغريدة عبر تويتر، إن نائب الرئيس الأمريكي السابق لم يتقدم بالترشح للرئاسة في عام 2024.

شكوك

وكان بنس لم يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في 2024، حتى وإن اضطر لخوض السباق الانتخابي ضد الرئيس السابق ترامب، لكن شكوكًا ثارت حول قدرته على كسب ثقة ناخبي الحزب الجمهوري بعدما أغضبهم في 6 يناير/كانون الأول عقب تخليه عن ترامب في أحداث الكابيتول.

وعلى عكس ما أراده أنصار ترامب، قامت لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكابيتول بمدح بنس، ووصفته بأنه رجل وضع ولاءه للبلاد قبل ولائه لترامب، وهو أمر يمكن أن يستخدمه الناخبون الذين يريدون مرشحا يكون بعيدًا عن سياق الرئيس السابق.

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