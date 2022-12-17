ما تود معرفته عن ملعب لوسيل معقل نهائي المونديال

يستضيف ملعب لوسيل مساء غد، مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

ملعب لوسيل

وكان الملعب استضاف مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور، حيث فاز الأخير بثنائية دون رد، بالإضافة إلى استضافة مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال، وحقق وقتها المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

وتم تصميم الملعب من قبل شركتَي بارتنرز وفوستر من بريطانيا، حيث استند تصميم الملعب على فنون العمارة الإسلامية والعربية، كما يملك الملعب تصميمًا شبه دائري منحني ومرتفع عند جانبي الملعب، بجانب إضافة العديد من التقنيات التي تركز على عكس الحرارة أثناء التواجد في مدرجات الملعب.

ويتسع ملعب لوسيل لـ 88 ألف متفرج كما يملك نظام تبريد متطور يسمح باستخدام الملعب في كافة فصول السنة.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية دون رد.

القنوات الناقلة للنهائي

وتُنقل مباراة الأرجنتين ضد فرنسا غدًا في الـ6 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.

ويملك المنتخب الفرنسي قيمة تسويقية تُقدر بـ مليار و 3 ملايين يورو، كما يُعد كيليان مبابي هو الأعلى بين لاعبي المنتخب الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو.

أما القيمة التسويقية لـ منتخب الأرجنتين فهي 645 مليون يورو، ويُعد لاوتارو مارتينيز أعلى لاعبي منتخب التانجو من ناحية القيمة التسويقية بقيمة 75 مليون يورو، أما النجم ليونيل ميسي فقيمته التسويقية هي 50 مليون يورو.