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وصل إلى نهائي المونديال للمرة السادسة بتاريخه

ما قدمه منتخب الأرجنتين في 5 مباريات نهائية بـ كأس العالم

2022-12-16 الساعة 12:37
ما قدمه منتخب الأرجنتين في 5 مباريات نهائية بـ كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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يخوض منتخب الأرجنتين سادس نهائي في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، حينما يواجه المنتخب الفرنسي بعد غدٍ الأحد بنهائي مونديال قطر.

تاريخ منتخب الأرجنتين

وقبل مواجهة فرنسا، خاض التانجو خمس نهائيات في تاريخه، حيث خسر اللقب في 3 مباريات نهائية أعوام 1930 و1990 و2014 أمام منتخب أوروجواي في 1930 ومنتخب ألمانيا مرتين عامي 1990 و2014.

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وسبق لمنتخب التانجو الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و1986، حيث حقق اللقب في 1978 على حساب المنتخب الهولندي وفي عام 1986 على حساب المنتخب الألماني.

ويرغب منتخب التانجو في الفوز بالمونديال خاصة أن كأس العالم 2022 بقطر هو آخر مونديال يشارك فيه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا

مشوار التانجو بمونديال قطر

وكان المنتخب الأرجنتيني بدأ مشواره في مونديال 2022 بخسارة من السعودية ثم فوزين على بولندا والمكسيك ليعبر إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16، فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف، ثم فاز في دور الثمانية بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بعد التعادل بنتيجة 2/ 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ثم أقصى في دور الـ4، منتخب كرواتيا بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

أما منتخب فرنسا فبدأ البطولة بفوز كبير على أستراليا برباعية لهدف، ثم فوز على الدنمارك، ثم خسارة من تونس في ختام دور المجموعات.

وفي دور ثمن النهائي، فاز المنتخب الفرنسي على بولندا، ثم أقصى المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية، وتخطى أول أمس عقبة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي بثنائية دون رد.

الأرجنتين بطل مونديال 1986
تتويج الأرجنتين بنسخة 1986

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