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سجل ثنائية وصنع الهدف الأول لأوليفيه جيرو

مبابي الأفضل في مواجهة فرنسا وبولندا بدور الـ16

2022-12-04 الساعة 9:47
مبابي الأفضل في مواجهة فرنسا وبولندا بدور الـ16
المواطن - متابعة

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توج النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد بولندا، والتي جمعت المنتخبين في دور الـ16 بكأس العالم 2022، بسبب تألقه الكبير خلال اللقاء، بعدما صنع الهدف الأول للمهاجم أوليفيه جيرو وأحرز الهدفين الثاني والثالث لمنتخب بلاده بمرمى البولندي تشيزني.

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دور الـ8

وحسم منتخب فرنسا تأهله لربع نهائي مونديال 2022، بعدما حقق الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وصنع مبابي الهدف الأول ثم سجل الهدفين الثاني والثالث، ليحقق لقب رجل المباراة عن جدارة والذي منحته اللجنة المنظمة للبطولة له.

أوليفيه جيرو وكيليان مبابي
جيرو ومبابي – المصدر @FrenchTeam

هداف قوي

وأضاف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني للديوك في الدقيقة الـ74 من زمن المباراة، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الهدف أصبح كيليان مبابي هو أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل عيد ميلاده الرابع والعشرين وفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

كما اعتلى كليان مبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف متفوقًا على كل من ليونيل ميسي وألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، وماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا، وكودي جاكبو مهاجم هولندا، وإينير فالنسيا مهاجم الإكوادور أصحاب الـ3 أهداف.

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