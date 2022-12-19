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مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

2022-12-19 الساعة 3:51
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي رسالة إلى الجماهير بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين.

فوز الأرجنتين ضد فرنسا

ولعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بالأمس، وفاز التانغو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3/3، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في التاريخ بعد نسختي 1978 و1986.

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منتخب الأرجنتين
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

تعليق مبابي

ونشر مبابي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة وهو يحمل جائزة هداف المونديال، وبجواره كأس العالم، وعلق قائلًا: “سنعود”.

وتألق مبابي صاحب الـ23 عامًا، بشكل لافت في مونديال قطر 2022، حيث حصد جائزة الهداف، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف، بينهم هاتريك في شباك الأرجنتين بالمباراة النهائية، ليتفوق على ليونيل ميسي صاحب الـ7 أهداف.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان كيليان قد ساهم في تتويج منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية، وكان يطمح في قيادة الديوك حصد البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في التاريخ.

وبعد التألق بالنسخة الحالية، أصبح مبابي ثاني لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم، ينجح في التسجيل في نهائيين متتاليين بالمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @FrenchTeam

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