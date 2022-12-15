مبابي لحكيمي: لا تحزن لقد صنعت التاريخ

شهدت مباراة فرنسا ضد المغرب، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم، مواجهة خاصة بين الصديقين المقربين في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

لحظات مؤثرة

والتقطت عدسات المصورين لحظات إنسانية جمعت الصديقين عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي 2-0، وبعدها وجه اللاعب الفرنسي مبابي رسالة دعم لصديقه عبر تويتر.

وقال مبابي، من خلال تغريدة مرفقة بصورة جمعت الصديقين اليوم الخميس: لا تحزن يا أخي، الجميع فخورون بما فعلته، لقد صنعت التاريخ.

صداقة قوية

وكان الفرنسي كيليان مبابي يمازح حكيمي خلال زيارة باريس سان جيرمان إلى قطر في بداية الموسم، وقال: سنلعب ضد المغرب، وسأضطر لتحطيم صديقي، هذا الأمر سيكسر قلبي قليلًا، لكن هذه هي كرة القدم.

ورد حكيمي “سأركله”، ولم يكن يتوقع أحد أن يتحول هذا الأمر إلى حقيقة، بعد المعجزة التي حققتها المغرب في مونديال قطر 2022، لتكون أول منتخب عربي أو إفريقي يصعد إلى الدور نصف النهائي.

وسبق أن صرح حكيمي بأن مبابي صديقه المقرب في باريس سان جيرمان، نظرًا لتقاربهما في السن، وتمتعهما بنفس الهوايات، مؤكدًا أنهما يقضيان الكثير من الوقت سويًا سواء داخل الملعب أو خارجه.