مبابي لحكيمي: لا تحزن لقد صنعت التاريخ

شهدت مباراة فرنسا ضد المغرب، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم، مواجهة خاصة بين الصديقين المقربين في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022