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مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة

2022-12-14 الساعة 3:18
مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة
المواطن - مروة نبيل

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تشهد مباراة فرنسا ضد المغرب اليوم في نصف نهائي كأس العالم، مواجهة خاصة بين الصديقين المقربين في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

معجزة المغرب

وكان الفرنسي كيليان مبابي يمازح حكيمي خلال زيارة باريس سان جيرمان إلى قطر في بداية الموسم، وقال: “سنلعب ضد المغرب، وسأضطر لتحطيم صديقي، هذا الأمر سيكسر قلبي قليلًا، لكن هذه هي كرة القدم”.

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ورد حكيمي “سأركله”، ولم يكن يتوقع أحد أن يتحول هذا الأمر إلى حقيقة، بعد المعجزة التي حققتها المغرب في مونديال قطر 2022، لتكون أول منتخب عربي أو إفريقي يصعد إلى الدور نصف النهائي.

مبابي وحكيمي
كيليان وحكيمي مع باريس سان جيرمان

لقاء الأصدقاء

وسبق أن صرح حكيمي بأن مبابي صديقه المقرب في باريس سان جيرمان، نظرًا لتقاربهما في السن، وتمتعهما بنفس الهوايات، مؤكدًا أنهما يقضيان الكثير من الوقت سويًا سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتألق مبابي وحكيمي بشكل لافت في الموسم الماضي، وساهما في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل أن يخطفا الأنظار في كأس العالم 2022، ليؤكدا أنهما الأفضل في مركزيهما.

ووصف حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، مواجهة فرنسا ضد المغرب بـ”لقاء الأصدقاء”، وقال: “حكيمي ومبابي في دور البطولة، ومجموعة من أبرز وألمع النجوم.. من يقول للآخر في النهاية سلام يا صاحبي”.

كيليان مبابي وأشرف حكيمي
كيليان وحكيمي – المصدر @fifaworldcup_ar

صداقة مبابي وحكيمي مستمرة

واستمرت صداقة الثنائي خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث استغلا أحد أيام الراحة وتقابلا، كما يُغردان باستمرار عبر “تويتر”، بعد الانتصارات، خاصة بعد مفاجآت المغرب.

ويطمح مبابي في مواصلة تألقه وقيادة المغرب للتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، وإنعاش حظوظه في التتويج بلقب الهداف، فيما يأمل حكيمي في تحقيق مزيد من المفاجآت وكتابة تاريخ جديد بخطف بطاقة الصعود.

مبابي وحكيمي
كيليان وحكيمي – المصدر @KMbappe

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