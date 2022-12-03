مبابي يدعم بيليه في أزمته الصحية

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كشفت تقارير صحفية برازيلية أن الأسطورة بيليه، المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.
وعلق نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فلندعو للملك بيليه.
وأشارت التقارير إلى أن بيليه يحصل حاليًا على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذي يعاني منه منذ بداية العام، رغم إجرائه جراحة في سبتمبر من العام الماضي.
وكان بيليه قد وجه رسالة شكر إلى دولة قطر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام بعدما عُرضت صورة بيليه على واجهات عدة مبانٍ عملاقة في العاصمة الدوحة رسالة كتب فيها: “تعافَ سريعًا”.
وتم نقل بيليه إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية متعلقة بورم القولون، والدعوات بالشفاء التي عرضت على عدة منشآت في قطر خلال مونديال 2022.
وكتب بيليه على إنستجرام في رسالة مصاحبة لصور التكريم “أصدقائي، أنا في المستشفى أقوم بإجراء فحص شهري، من الرائع دائمًا تلقي رسائل إيجابية مثل هذه، شكرًا لقطر على هذا التكريم ولكل من يرسل لي مشاعر طيبة”.