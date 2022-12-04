مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية أمام بولندا

واصل المنتخب الفرتسي الأول لكرة القدم رحلته في الدفاع عن لقب كأس العالم، وفاز منتخب الديوك، منذ قليل، بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب على بولندا بثلاثية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الثمامة.

قدرات مبابي

ويرجع الفضل في الفوز الفرنسي، اليوم الأحد، إلى جهود القطار الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يواصل هوايته بتحطيم الأرقام القياسية على كل المستويات وحاليًا استمر بتألقه في كأس العالم قطر 2022.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للديوك باللقاء عند الدقيقة 90 بمرمى تشيزني الحارس البولندي من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3/1، وتأهله إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام الفائز من لقاء إنجلترا والسنغال في ربع النهائي (دور الثمانية) من كأس العالم 2022، ويدافع منتخب الديوك عن لقبه الذي حققه في 2018 للمرة الثانية في تاريخه.

أرقام مميزة

واصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا ليصنع الهدف الأول ويسجل الهدفين الثاني والثالث أمام بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

النجم الفرنسي كيليان مبابي هو أول لاعب يسجل 9 أهداف طوال تاريخ كأس العالم قبل أن يصل لـ24 عامًا.

مبابي أول لاعب في تاريخ فرنسا يسجل 4 أهداف في نسختين متتاليتين من نهائيات المونديال.

الهدف الثالث في مرمى بولندا هو الخامس لمبابي في نسخة 2022 ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

مبابي هو أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف خلال هذه النسخة من البطولة بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وشارك مبابي في كل أهداف فرنسا خلال البطولة سواء بالتسجيل أو الصناعة ليكون أول لاعب يشارك في سبعة أهداف على التوالي للديوك في كأس العالم منذ رايموند كوبا في 1958.

ووقع ابن الـ23 عاما على هدفه التاسع في كأس العالم متخطيًا عدد أهداف كريستيانو رونالدو ودييجو أرماندو مارادونا ومعادلًا لرقم ليونيل ميسي وديفيد فيا وروبيرتو باجيو.

الهدف هو الـ33 لمبابي مع منتخب فرنسا متخطيًا الأسطورة زين الدين زيدان.