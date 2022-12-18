مبابي يُشعل الأجواء ويُسجل الثالث لـ فرنسا

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أشعل الفرنسي كيليان مبابي أجواء مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، مسجلًا الهاتريك والهدف الثالث للديوك.
مباراة تاريخية وحماسية.. #مبابي يحرز التعادل 3-3 أمام #الأرجنتين من ركلة جزاء
الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/RGr547S6WPقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وفي الدقيقة الـ117 من الشوط الإضافي الثاني، سجل نجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء.