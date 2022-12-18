مبابي يُشعل الأجواء ويُسجل الثالث لـ فرنسا

أشعل الفرنسي كيليان مبابي أجواء مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، مسجلًا الهاتريك والهدف الثالث للديوك.

وفي الدقيقة الـ117 من الشوط الإضافي الثاني، سجل نجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء.