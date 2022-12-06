Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدعم مسارات رؤية المملكة 2030 في التطوع

مبادرة لتأهيل 100 محترف في التطوع السياحي

2022-12-06 الساعة 11:45
مبادرة لتأهيل 100 محترف في التطوع السياحي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نفذت جمعية الإعلام السياحي بمناسبة ⁧‫يوم التطوع السعودي‬⁩ هدا الأسبوع و‬⁩ بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ورعاية حصرية من بنك الجزيرة ، مبادرة ” الاحتراف في التطوع السياحي”والتي تهدف إلى تأهيل ١٠٠ من الشباب والفتيات في الوصول إلى اعلي درجات الاحتراف في التطوع السياحي وطريقته والإبداع فيه.

مبادرات تطوعية سياحية

وقد شمل برنامج المبادرة عدة مهارات في بناء المبادرات التطوعية السياحية وطريقته وكيفية الإبداع والابتكار فيه .
وأوضح خالد آل دغيم رئيس الجمعية انه مع ظهور نمط جديد من أنماط السياحة في العالم، وهو ما يُعرف بالسياحة التطوعية وانتشارها في دول العالم؛ تعتبر الآن من الآليات الأكثر حيوية في تحقيق الأهداف في كل المجالات السياحية والبيئية والاقتصادية، ويعمل المتطوعون في تحقيق التقدم المحلي والوطني والدولي نحو التنمية المستدامة في السياحة وتتضمن برامج شاملة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدفاع المدني: لم نسجل أي خسائر رغم الأمطار الغزيرة

Img

طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم في السعودية

وقال آل دغيم إن جمعية الإعلام السياحي تسعى بتنفيذ أحد أهم برامجها وأهدافها في التعريف بثقافة التطوع السياحي بالتعاون مركز المسؤولية الاجتماعية في تنظم مبادرة بعنوان “الاحتراف في التطوع السياحي” في مجال القطاع السياحي والترفيه التراث وأكد آل دغيم قائلاً : “تُعد هذه المبادرة ضمن تنفيذ وتحقيق مسارات رؤية المملكة 2030 في التطوع، وينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي بالمملكة بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير السياحة” .

مفهوم المبادرة

وبحسب آل دغيم فإن المبادرة يتلخص مفهومها في قيام الأشخاص بأعمال تطوعية في مناطق سياحية داخل المملكة، ضمن برامج شاملة لتمكين المتطوعين من تقديم العون والتعرف على الثقافات والممارسات وبشكل يثري خبراتهم وتدعم برنامج جودة الحياة لأفراد المجتمع .

من جانبه أكد إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية ، أن الهدف من المبادرة هو الإسهام في تطوير العمل التطوعي ليكون عملًا مؤسسيًّا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ولتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، بوصفه قيمة إنسانية نبيلة تعزز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، إضافة إلى تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع.

واختتم “المعطش ” حديثة مؤكدًا أن المبادرة التي أطلقناها بين الجمعية والمركز وبرعاية بنك الجزيرة تقوم لنشر ثقافة التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع الذي تم اعتماده مؤخرًا للمساهمة في تحقيق الريادة في إدارة التطوع بالقطاع السياحي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار