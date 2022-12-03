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مباراة الأرجنتين وأستراليا تحمل رقمًا مميزًا لميسي

2022-12-03 الساعة 6:43
مباراة الأرجنتين وأستراليا تحمل رقمًا مميزًا لميسي
المواطن - الرياض

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يستعد النجم ليونيل ميسي لكتابة رقم جديد في مسيرته الكروية خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين وأستراليا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

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الأرجنتين وأستراليا
موعد المباراة – المصدر @Argentina

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تواجدت أستراليا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بـ6 نقاط.

منتخب أستراليا
لاعبو أستراليا – المصدر @Socceroos

رقم مميز لميسي

وتُعد مباراة الأرجنتين وأستراليا رقم 1000 في مسيرة ميسي الاحترافية، حيث خاض 778 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، 53 مع باريس سان جيرمان، ويستعد لخوض مواجهته الـ169 مع منتخب بلاده.

ليونيل ميسي قبل مباراة الارجنتين واستراليا
ميسي – المصدر @Argentina

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث أحرز هدفًا من ركلة جزاء في شباك منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن يهز شباك المكسيك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ضد المكسيك.

وأهدر ميسي ركلة جزاء خلال مواجهة منتخب بولندا الأول لكرة القدم في الجولة الثالثة، ما يُحفزه للظهور بشكل مميز وهز الشباك في مباراة الأرجنتين وأستراليا؛ لمصالحة الجماهير وقيادة منتخب بلاده للتأهل إلى دور الـ8.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

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