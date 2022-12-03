مباراة الأرجنتين وأستراليا تحمل رقمًا مميزًا لميسي

يستعد النجم ليونيل ميسي لكتابة رقم جديد في مسيرته الكروية خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين وأستراليا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تواجدت أستراليا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بـ6 نقاط.

رقم مميز لميسي

وتُعد مباراة الأرجنتين وأستراليا رقم 1000 في مسيرة ميسي الاحترافية، حيث خاض 778 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، 53 مع باريس سان جيرمان، ويستعد لخوض مواجهته الـ169 مع منتخب بلاده.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث أحرز هدفًا من ركلة جزاء في شباك منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن يهز شباك المكسيك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ضد المكسيك.

وأهدر ميسي ركلة جزاء خلال مواجهة منتخب بولندا الأول لكرة القدم في الجولة الثالثة، ما يُحفزه للظهور بشكل مميز وهز الشباك في مباراة الأرجنتين وأستراليا؛ لمصالحة الجماهير وقيادة منتخب بلاده للتأهل إلى دور الـ8.