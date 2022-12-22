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بعد التعادل بهدف لكل فريق بالوقت الأصلي

مباراة الاتحاد والشباب إلى شوطين إضافيين

2022-12-22 الساعة 11:19
مباراة الاتحاد والشباب إلى شوطين إضافيين
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الاتحاد والشباب في الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1 في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد والشباب

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الليث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.

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ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الاتحاد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.

ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.

كورونادو - الاتحاد والشباب

وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر الاتحاد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.

الاتحاد والشباب - كورونادو

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.

وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

أحمد حجازي - الاتحاد والشباب

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