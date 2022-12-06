مباراة المغرب وإسبانيا إلى الأشواط الإضافية

انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل بدون أهداف بين المنتخبين.

تعادل المغرب وإسبانيا

وانطلقت مباراة المغرب وإسبانيا المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ولعب أشرف حكيمي كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 11، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وانطلق سفيان بوفال وراوغ يورينتي بشكل مميز، ولعب كرة عرضية خطيرة، إلا أن الدفاع أبعد الكرة عند الدقيقة 22، وظهر منتخب إسبانيا هجوميًا بفرصة خطيرة عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة أسينسيو بعيدًا.

ولعب نصير مزراوي تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى أوناي سيمون عند الدقيقة 32، وواصل أسود الأطلس الضغط، وأهدر نايف أكرد فرصة سهلة برأسية عند الدقيقة 42، بعد عرضية مميزة من سفيان.

واستمر ضغط أسود الأطلس في الدقائق المتبقية، أملًا في تسجيل هدف وتسهيل مهمته في الفوز، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وسط تألق لافت من الدفاع والحارس سيمون، قبل أن يبعد نايف أكرد فرصة خطيرة من ألفارو موراتا عند الدقيقة 69.

وأبعد نايف أكرد عرضية من إيناكي ويليامز، قبل أن تصل لداني أولمو، وأطلق موراتا تسديدة مرت بجوار القائم، وأطلق أشرف حكيمي ووجدي شديرة تسديدات، ولكن تألق الدفاع وسيمون حرمهم من هز الشباك في مباراة المغرب وإسبانيا.

وحاول اللاعبون تسجيل الهدف الأول في الوقت القاتل، ومرت تسديد موراتا بجوار القائم، وكاد أن يسجل عبدالصمد الزلزولي من خطأ لسيمون، ولكن ذهبت كرته بعيدًا.

وتصدى ياسين بونو لفرصة خطيرة، ليُحافظ على نظافة شباكه، وينتهي الشوط الثاني من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022.