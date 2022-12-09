Icon

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بعد تعادلهما سلبيًا

مباراة كرواتيا والبرازيل إلى الأشواط الإضافية

2022-12-09 الساعة 7:58
مباراة كرواتيا والبرازيل إلى الأشواط الإضافية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة كرواتيا ضد البرازيل، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تعادل كرواتيا والبرازيل

وانطلقت مباراة كرواتيا والبرازيل المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل الأفضل في دور الـ16 بمونديال 2022

Img

تقويم التعليم: وقف الخدمات الرقمية لمدة يومين

كرواتيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @HNS_CFF

وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.

وحصل السيليساو على ركلة حرة، سددها نيمار، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل.

كرواتيا والبرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقوة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك، إلا أن الحارس تصدى لكرته عند الدقيقة 48، قبل أن يتألق ويتصدى لفرصة أخرى أمام نيمار عند الدقيقة 55.

فينيسيوس جونيور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمر تألق ليفاكوفيتش أمام المهاجمين عند الدقيقة 65، وواصل السيليساو الضغط، إلا أن الحارس أبعد أكثر من فرصة أمام نيمار.

وتألق ليفاكوفيتش وأبعد تسديدة خطيرة عند الدقيقة 80، لينتهي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم