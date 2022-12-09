مباراة كرواتيا والبرازيل إلى الأشواط الإضافية

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة كرواتيا ضد البرازيل، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تعادل كرواتيا والبرازيل

وانطلقت مباراة كرواتيا والبرازيل المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

وسدد فينيسيوس جونيور كرة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.

وحصل السيليساو على ركلة حرة، سددها نيمار، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقوة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك، إلا أن الحارس تصدى لكرته عند الدقيقة 48، قبل أن يتألق ويتصدى لفرصة أخرى أمام نيمار عند الدقيقة 55.

واستمر تألق ليفاكوفيتش أمام المهاجمين عند الدقيقة 65، وواصل السيليساو الضغط، إلا أن الحارس أبعد أكثر من فرصة أمام نيمار.

وتألق ليفاكوفيتش وأبعد تسديدة خطيرة عند الدقيقة 80، لينتهي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.