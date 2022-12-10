مباراة هولندا ضد الأرجنتين إلى شوطين إضافيين

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انتهت مباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بالتعادل بنتيجة 2-2 ليلجأ المنتخبان إلى شوطيين إضافيين.
هدف الأرجنتين "73": #هولندا 0-2 #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/LTDv2odQSNقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98.
هدف هولندا "83": #هولندا 1-2 #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/8zUcUAJKxW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين سوف يتقابل مع المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي.
هدف الأرجنتين "35": #هولندا 0-1 #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/GHHAWZbNum
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
هدف هولندا "الوقت بدل الضائع 11 + 90": #هولندا 2-2 #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/MNOANYOrK8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022