مباراة هولندا ضد الأرجنتين إلى شوطين إضافيين

انتهت مباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بالتعادل بنتيجة 2-2 ليلجأ المنتخبان إلى شوطيين إضافيين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98.

الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين سوف يتقابل مع المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي.