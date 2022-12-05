مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس العالم

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تُستأنف اليوم الاثنين، مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2022، بإقامة مواجهتين.
المباراة الأولى، ستكون بين منتخبي اليابان وكرواتيا، وتُقام في السادسة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, BBC ONE, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS TWO HD.
المباراة الثانية ستكون بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، وتبدأ في العاشرة من مساء اليوم عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN 4K HDR, ZDF, BEIN SPORTS HD 5 MAX.
وكانت مباريات دور الـ16 من المونديال بدأت أول أمس السبت، بفوز هولندا على أمريكا بثلاثية لهدف، وتأهل الأرجنتين لدور الثمانية على حساب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف.
أما المنتخب الفرنسي فعبر لدور الثمانية بعد فوزه على بولندا بثلاثية لهدف، بينما تأهل منتخب إنجلترا لدور ربع النهائي بعد الفوز على السنغال بثلاثية دون رد.