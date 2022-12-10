مباراتان اليوم لحسم المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022

تُستكمل منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، مساء اليوم السبت، حيث ستُقام مواجهتان قويتان، لحسم المتأهلين.

موعد مباراتي اليوم

وتلعب المغرب ضد البرتغال، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة، ويطمح أسود الأطلس في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى “برازيل أوروبا”، لمواصلة مشواره أملًا في المنافسة على اللقب.

ويُختتم ربع نهائي مونديال قطر، بمواجهة إنجلترا ضد فرنسا على استاد البيت عند الساعة العاشرة مساء، ويأمل “الأسود الثلاثة” في الظهور بشكل مميز وخطف التأهل، فيما يطمح الديوك في مواصلة تألقه، خاصة أنه أبرز المرشحين لنيل اللقب.

نصف نهائي مونديال 2022

وكان منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم فجر مفاجأة، بعدما أطاح البرازيل بركلات الترجيح، بعدما استمر التعادل خلال الأشواط الإضافية، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

وتمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم من التأهل، بعدما تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح أيضًا، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2، ليواجه كرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.