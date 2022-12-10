Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بعد صعود كرواتيا والأرجنتين

مباراتان اليوم لحسم المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022

2022-12-10 الساعة 12:11
مباراتان اليوم لحسم المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، مساء اليوم السبت، حيث ستُقام مواجهتان قويتان، لحسم المتأهلين.

موعد مباراتي اليوم

وتلعب المغرب ضد البرتغال، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة، ويطمح أسود الأطلس في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى “برازيل أوروبا”، لمواصلة مشواره أملًا في المنافسة على اللقب.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027

Img

موعد ومكان لقاء تشيلسي وأستون فيلا بكأس التحدي في أبوظبي

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

ويُختتم ربع نهائي مونديال قطر، بمواجهة إنجلترا ضد فرنسا على استاد البيت عند الساعة العاشرة مساء، ويأمل “الأسود الثلاثة” في الظهور بشكل مميز وخطف التأهل، فيما يطمح الديوك في مواصلة تألقه، خاصة أنه أبرز المرشحين لنيل اللقب.

مباريات اليوم في مونديال قطر 2022
موعد مباريات اليوم – المصدر @fifaworldcup_ar

نصف نهائي مونديال 2022

وكان منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم فجر مفاجأة، بعدما أطاح البرازيل بركلات الترجيح، بعدما استمر التعادل خلال الأشواط الإضافية، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @aawsat_spt

وتمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم من التأهل، بعدما تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح أيضًا، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2، ليواجه كرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نيزك يشرح نشأة المحيطات والحياة على الأرض
غرائب

نيزك يشرح نشأة المحيطات والحياة على الأرض

غرائب
بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء...
كأس العالم

بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء...

كأس العالم
هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي
العالم

هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي

العالم
المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق...
السعودية اليوم

المملكة تنشئ أكبر مركز لالتقاط الكربون بالشرق...

السعودية اليوم
النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في...
السوق

النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في...

السوق
مدني الرياض ينتشل جثة طفلة غرقت في...
السعودية اليوم

مدني الرياض ينتشل جثة طفلة غرقت في...

السعودية اليوم
أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد
حصاد اليوم

أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد

حصاد اليوم
دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات...
تقارير

دير شبيغل: العصر الجليدي بدأ في طرقات...

تقارير