مباراتان غدًا في افتتاح مواجهات ربع نهائي مونديال قطر

تنطلق غدًا مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، بمواجهتي “كرواتيا ضد البرازيل” و ” هولندا ضد الأرجنتين”.

مباراتا ربع نهائي مونديال قطر غدًا

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي كرواتيا والبرازيل وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث تُنقل عبر قنوات ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTB.

أما مباراة هولندا والأرجنتين فسوف تبدأ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب لوسيل وتُنقل عبر قنوات ALKASS EXTRA 1 HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN 4 K HDR.

وكانت مباريات ثمن نهائي مونديال قطر انتهت كالتالي: “فوز هولندا على أمريكا 3/ 1، فوز الأرجنتين على أستراليا 2/ 1، فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3/ 1، فوز إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح، فوز البرازيل على كوريا الجنوبية برباعية لهدف، فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 6/ 1”.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.

كذلك التقى منتخب كرواتيا مع البرازيل مرتين في المونديال، حيث كانت المرة الأولى في كأس العالم 2006 بألمانيا، وفازت البرازيل بهدف دون رد، والمرة الثانية كانت في دور المجموعات بكأس العالم 2014، وفاز المنتخب البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.