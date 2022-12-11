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مباريات اليوم في بطولة نخبة دوري المدارس

2022-12-11 الساعة 4:34
مباريات اليوم في بطولة نخبة دوري المدارس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن دوري المدارس، عن جدول مباريات اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وستلعب ثانوية الأجيال ضد ثانوية دار الحنان بجدة الساعة 5 مساء، المجموعة D، فيما ستلعب ثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك ضد ثانوية فاطمة بنت منذر بالباحة، في الساعة 6.30 مساء، المجموعة D.

أما مدارس التربية الأهلية بالرياض ستلعب ضد الثانوية التاسعة بعنيزة، الساعة 8 م ضمن المجموعة C، فيما ستلعب أنوار الفيحاء بالمدينة المنورة ضد الثانوية الثالثة عشر بالقريات، الجوف، الساعة 9.30 م المجموعة C.

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