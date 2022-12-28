مباريات Mancity في يناير تقلق غوارديولا

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أكد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه Mancity يُعاني من ضغط مباريات كبير للغاية خلال شهر يناير المقبل، مشددًا على عدم وجود هامش للخطأ، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال غوارديولا خلال تصريحاته لصحيفة “إكسبريس” البريطانية: “أمامنا ليدز ومن بعده لا يوجد مجال للتوقف، جدول مبارياتنا في يناير المقبل مفزع بالنظر إلى عدد المباريات وجودة الخصوم”.
وواصل مدرب Mancity تصريحاته قائلًا: “وبالتالي علينا إعادة البدء، هذا ما قمنا به أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في كأس الرابطة، ونأمل أن نواصل على نفس النهج”.
واختتم غوارديولا تصريحاته قائلًا: “بعد خسارتنا أمام برينتفورد، ومع قوة آرسنال وباقي الخصوم القادمة من الخلف، علينا الحذر والانتباه، إذا زادت المسافة، سيكون من الصعب اللحاق بالجانرز”.
ومن المقرر أن يلعب Mancity ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أيلاند رود”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل مباراة اليوم، يحتل Mancity المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.