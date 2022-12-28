مبتعث سعودي ينقذ مسنة أمريكية عالقة في الثلوج

روى المبتعث محمد السهلي تفاصيل إنقاذه لمسنة أمريكية كانت عالقة في العاصفة الثلجية في نيويورك.

وقال السهلي في حديثه لـ” العربية” إنه تفاجأ بمسنة أمريكية علقت سيارتها في الثلج في حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً في نيويورك، حيث كانت العاصفة قوية جدًا.

دون مقابل

وتابع السهلي بأنه قام هو وصديقه بعرض تقديم المساعدة على السيدة الأمريكية دون أي مقابل، الأمر الذي تأثرت به المسنة الأمريكية وأجهشت بالبكاء معربة عن شكرها وتقديرها لهم لإنقاذها.

ولفت السهلي إلى أن السيدة العجوز تساءلت عن أسباب مساعدتهم لها دون أي مقابل، فكان الجواب: ” لأن هذه قيمنا وعاداتنا ومبادئ ديننا الإسلامي الذي نشأنا عليه والذي يحثنا على العون والمساعدة”، ولكنها أصرت على تقديم واجب الضيافة لهم.