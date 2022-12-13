متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.