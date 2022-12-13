متاجر بنده تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

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أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- محاسب مبيعات – 3 وظائف (الطائف).
2- محاسب مبيعات – وظيفتان (مكة المكرمة).
3- مدير إدارة الممتلكات (جدة).
4- مدير الأصول الثابتة (جدة).
5- كاشير (نجران).
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- مهارات التواصل والتعامل مع العملاء.
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا