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يتم حجز موعد من خلال تطبق صحتي

متحدث الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية فعال وآمن وضروري لتفادي المضاعفات

2022-12-10 الساعة 1:38
متحدث الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية فعال وآمن وضروري لتفادي المضاعفات
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا وتفادي دخول العناية بالمركزة.

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خطورة إهمال تلقي اللقاح

ولفت أيضا إلى أهمية تلقي اللقاح خاصة للفئات الأكثر عرضة للفيروس وهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضى، محذراً من خطورة إهمال تلقي اللقاح، موضحا أن المضاعفات تشمل الكحة والسعال والوهن وارتفاع الحرارة، وأحيانا تصل للوفاة لا قدر الله.

ونفى متحدث الصحة ما يتم تداوله بأن لقاح كورونا أثر على المناعة، مؤكدا أن لقاح كورونا مناعة إضافية للجسم.

اللقاح آمن وفعال

وأكد أن اللقاح آمن وفعال وضروري للوقاية من مخاطر فيروس الإنفلونزا الموسمية وأيضا فيروس كورونا.

وتابع أنه يمكن حجز موعد لتلقي اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مؤكدا على أهمية العناية بكبار السن في هذا الوقت من العام مع تدني الحرارة، وهطول الأمطار.

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