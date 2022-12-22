متعافٍ من الإدمان يروي تجربته: المخدرات خسرتني كل شيء

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
روى متعافٍ من الإدمان تجربته مع المخدرات ورحلة الإدمان والتعافي، مبديًا حزنه عن الخسائر التي تعرض لها.
#وش_تعطيك ؟
أعطتني الخسارة.. خسرت نفسي وعائلتي ووظيفتي pic.twitter.com/NrLU92hipQقد يهمّك أيضاً
— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) December 22, 2022
وقال خلال مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على موقع تويتر: إنه كان يعتقد عندما تناول المخدرات أنها ستمنحه السعادة والنشوة إلى أنها أوصلته لحالة سيئة لم يكن يتوقعها، مؤكدًا أنها سبب كل الخسائر التي تعرض لها.
ولفت إلى أن المخدرات جعلته يخسر وظيفته، وعدم رضاء والديه وزوجته وعائلته، بالإضافة إلى خسائر في نفسيته وصحته.